Erdbeben: Tausende Vermisste und über 37.500 Tote

Unter den Toten in der Türkei sind auch zwei österreichische Staatsbürger, über als vermisst Geltende hat das Außenministerium keine Informationen. Ein verletzter Österreicher wird derzeit in einem Krankenhaus medizinisch versorgt und von der Botschaft in Ankara bei der Vorbereitung seiner Rückreise in seine Heimat unterstützt, hieß es auf Anfrage der APA.

Hilfsorganisationen beenden Einsatz

Unterdessen beenden internationale Hilfsorganisationen ihren Einsatz im Krisengebiet. Auch die Soldaten des Bundesheeres in der Türkei packen zusammen, der Rückflug soll am Donnerstag erfolgen. Seit vergangenen Dienstag waren 82 Soldatinnen und Soldaten in der schwer betroffenen türkischen Provinz Hatay. Eine Rettung von Menschen werde „aufgrund der fortgeschrittenen Zeit immer unwahrscheinlicher“, sagte Einsatzleiter Bernhard Lindenberg.

Die Stimmung unter den Soldaten „ist gut, wir sind sehr stolz, dass wir neun Menschenleben retten konnten“, berichtete der Oberstleutnant. „Das gibt uns sehr viel Kraft“, sagte Kugelweis, ebenso die „Dankbarkeit der Bevölkerung, die ist riesig. Es ist sehr berührend, wenn durch das Beben obdachlos gewordene Menschen uns umarmen und die Hand schütteln, das entschädigt für sehr viel Belastungen“, berichtete der Soldat.