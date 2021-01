Erdbeben in Kroatien: Auch das Vertrauen wurde zertrümmert

Es ist an diesem Werktag gespenstisch still im Zentrum der mittelkroatischen Stadt Petrinja. Wo in der Monarchie weltoffene Bürger flanierten, wo sich im Krieg vor dreißig Jahren Kroaten und Serben erbitterte Häuserkämpfe lieferten, wo noch vor dem Jahreswechsel trotz Lockdowns Hunderte Autos parkten, achten jetzt wenige Polizisten darauf, dass niemand die mit roten Kreuzen markierten Bürgerhäuser betritt. In der Ferne ist immerhin das Hämmern einer Baumaschine zu hören.

Rot bedeutet: Muss abgerissen werden. Rot ist überall: Der historische Kern muss zur Gänze neu aufgebaut werden.