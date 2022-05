Erbarmungslose Russen: "Sie zerstören einfach die gesamte Stadt"

Im Donbass in der Ostukraine wird die Lage für die Bewohner der umkämpften Stadt Sewerodonezk nach Angaben der Behörden immer aussichtsloser. „Russland fährt alle Mittel auf, um Sewerodonezk zu erobern oder die Kommunikation in der Region und in der Ukraine zu verhindern“, erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, am Samstagabend im Messenger-Dienst Telegram. „Die kommende Woche wird sehr schwer“, fügte er hinzu.

Die russischen Truppen seien jedoch nicht in der Lage, in naher Zukunft all ihre Pläne umzusetzen, betonte er. Auch der Bürgermeister von Sewerodonezk, Olexander Stryuk, verwies auf Telegram auf die „vielen Mittel“, die die russische Armee einsetze, um die Stadt einzunehmen. „Aber sie können das noch nicht“, zeigte er sich überzeugt. „Wir glauben, dass die Stadt standhält.“ Er zeigte sich besorgt über die sanitäre Lage in der Stadt, die vor dem Krieg 100.000 Einwohner hatte.