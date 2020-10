"Er spricht unsere Sprache": Trump-Fans über ihr Idol

Dass der Präsident ein Bully ist, ein echter Rabauke, das ist für Scott Johnson im Nachbarort East Moriches klar. „Er ist stark. Wer weiß, was mit Biden ist, wenn er den Covid-Scheiß kriegt? Hoffentlich ist Trump noch die nächsten vier Jahre da und bringt uns durch all das.“

Johnson, ein Ex-Feuerwehrmann, leidet seit dem Einsatz bei 9/11 unter Folgeschäden. Und er fragt sich auch, wie Biden gegen die Nordkoreaner oder die Russen vorgehen will, wenn er beim TV-Duell nicht mal gegen Trump ankommt. „Mein Problem ist, dass Biden nach einem Jahr aus dem Amt ausscheiden könnte, und dann würde Kamala Harris ihren Vize wählen.“

Die Regierung in Kalifornien habe Trump für die Waldbrände verantwortlich gemacht, wegen des Klimawandels, so Johnson – dabei versuche er doch, von Kohle & Co. loszukommen.