Entwurf für Abschlussdokument der Klimakonferenz erwähnt erstmals Fossile

Mit etwa zwölfstündiger Verspätung verschickten die Gastgeber der 28. Klimakonferenz am Montagnachmittag einen neuen Entwurf für das alles entscheidende Schlussdokument. Der Text wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht der finale Text sein.

Wesentlich ist, dass erstmals fossile Energien im Abschlussdokument einer UN-Klimakonferenz erwähnt werden. Das muss man nach 27 Jahren Klimakonferenzen bereits als Fortschritt werten.

Tatsächlich wird aber nur vorgeschlagen, dass „die Produktion und der Verbrauch fossiler Brennstoffe bis 2050 im Einklang mit wissenschaftlichen Empfehlungen reduziert“ werden soll. Dies solle auf eine "gerechte, geordnete" Weise geschehen, um "bis, vor oder um 2050" Treibhausgasneutralität zu erreichen.

Österreichs Klimaministerin Leonore Gewessler, die auf der Klimakonferenz für die EU das Thema "Anpassung an den Klimawandel" (Adaption) verhandelt, sagte in einer ersten Stellungnahme: „Wir sind noch nicht am Ziel. Der vorgelegte Entwurf wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Fossile Brennstoffe als Ursache der Klimakrise werden erstmals explizit erwähnt – aber die unzähligen Abschwächungen rundherum wiegen das leider deutlich auf. Hier gehört jetzt dringend nachgebessert und das werden wir einfordern. In den entscheidenden Verhandlungen müssen nun alle Länder beweisen, dass sie die Verantwortung für die Zukunft unserer Erde ernst nehmen. Ausreden haben wir schon genug gehört.“