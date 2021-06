Entlang der Balkanroute wieder mehr Asylanträge

Nur entlang der Balkanroute sieht es anders aus: Von Rumänien und Bulgarien über Kroatien und die Slowakei bis nach Österreich – in all diesen Ländern haben im Corona-Jahr 2020 mehr Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt. Die höchste Steigerung gab es in Rumänien, dort haben sich die Zahlen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.