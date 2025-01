Entführte Wienerin im Niger: Terrormiliz dementiert Verantwortung

Die Gruppe kritisierte über ihre Medienorganisation Az-Zallaqa-Stiftung am Montag außerdem Journalisten und das Sicherheitsmanagement der lokalen Regierung angesichts der Krise in der Region, berichteten regionale Medien. Die 72-Jährige war am Samstag in der Wüstenstadt Agadez von Unbekannten entführt worden. Laut KURIER-Informationen handelt es sich um die in Niger lebende Eva Gretzmacher. "Wir haben keine Verbindung zu dieser Tat und weisen die gegen uns erhobenen Anschuldigungen zurück", erklärte die Gruppe demnach. JNIM bezeichnete von Medien verbreitete Informationen, die Miliz habe eine Geschichte von Entführungen ausländischer Bürger in der Sahel-Region zur Aufbesserung ihrer Kassen durch Lösegeld, als "Lügen".

Schweigen der Entführer Aus dem Außenministerium sowie von der Familie der Österreicherin hieß es auf APA-Anfrage am Dienstag, dass sich die Entführer noch nicht gemeldet hätten. Das "Schweigen" spreche dafür, dass den Kidnappern klar sei, dass die Ende April 1952 geborene Wienerin nicht freigekauft werden könne, sagte ein Familienmitglied. Es gebe eine große Welle der Solidarität im Land. Bewaffnete Männer waren am Samstag in das Haus der Frau eingedrungen und verfrachteten sie in einen Geländewagen. Die Österreicherin, die seit fast drei Jahrzehnten in Agadez lebt, werde von den Bewohnern als "Schwester" betrachtet, schreiben Medien. Seit 1996 ist sie mit dem von ihr gegründeten privaten Kulturverein Amanay im Niger aktiv und in Agadez am Rande der Sahara sehr gut vernetzt, auch mit den Behörden. Nach Angaben auf Facebook engagiert sie sich für die Bildung junger Menschen, etwa in Bereichen wie Musik, Gesundheit, Ökologie oder Handwerklichem wie der Schneiderei. 2010 baute sie dafür ein eigenes Kompetenzzentrum. Ihr gehe es um die Begegnung zwischen Kulturen, Religionen und Menschen, so das Familienmitglied.

Wienerin in Niger entführt: Krisenstab Das Außenministerium hat eine Vertreterin der Botschaft in Algerien in den Niger geschickt. Außerdem wurde ein Krisenstab zur Koordinierung der Maßnahmen eingerichtet. Vor Ort laufe eine Suchaktion der lokalen Behörden, hieß es. Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), die "Unterstützungsgruppe für Islam und Muslime", ist eine in Mali ansässige angegliederte Al-Kaida-Gruppe, die in den letzten Jahren ihre Operationen auf Nachbarländer wie Burkina Faso, Niger und Senegal ausgeweitet hat. Als formelle Al-Kaida-Zweigstelle in Afrika habe sich JNIM der Entmachtung regionaler Regierungen und der Umsetzung der Scharia (islamisches Recht) in den Gebieten, in denen sie tätig ist, verschrieben, erklärt die Anti-Extremismus-Organisation Counter Extremism Project (CEP).