Österreicherin wurde im Niger entführt

Eine Österreicherin ist am Samstag in der Wüstenstadt Agadez in Zentralniger entführt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei nigrische Sicherheitskräfte. Das österreichische Außenministerium bestätigte die Entführung gegenüber der APA am Sonntag. Die Botschaft in Algerien, die für den Niger zuständig ist, stehe in Kontakt mit EU-Partnerländern, der EU-Delegation sowie den regionalen Behörden vor Ort, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.