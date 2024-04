Englands feministische Partei auf Stimmenfang: "Wieso sollte ich eine Frauenpartei wählen?"

Während des "Women of the World"-Festivals im März 2015 in London hatte die Journalistin Catherine Mayer spontan eine Partei für die Gleichstellung von Frauen vorgeschlagen. Eigentlich meinte sie nur, dass dies eine gute Idee sei, nicht, dass sie eine gründen würde. Aber als sie nach Hause kam, hatten die sozialen Medien anders entschieden.

Also rief sie Freundin und Kabarettistin Sandi Toksvig an. Toksvig rief: „Aber das ist doch meine Idee!“ Sie hatte das Gleiche beim Finale des Festivals vorstellen wollen. Als die beiden im Juli die Partei anmeldeten, hatten sie in der ersten Stunde 1.300 Mitglieder.