Energiesparprämie? "Kriegst du nicht, Alter", sagt Habeck

"Gas ist ein knappes Gut", erklärte Deutschlands Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag, als er die Alarmstufe des Notfallplans ausrief. Deutschland müsse jetzt Gas sparen und zum Beispiel die Gasheizungen überprüfen zu lassen, sagte Habeck dann im ZDF-heute journal am Donnerstagabend. Dadurch könne man vielleicht 15 Prozent Energie sparen. In Summe "käme bei 40 Millionen Haushalten dann ganz schön was zusammen."

Finanzielle staatliche Anreize fürs Gassparen lehnt der Minister aber ab. "Und wenn da einer sagt, ich mach nur mit, wenn ich 50 Euro kriege, würde ich sagen: Die kriegst du nicht, Alter", sagt er schulterzuckend.