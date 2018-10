Endstation Brüssel ist für Merkel derzeit keine Option

Die Kanzlerin wird jetzt ohnehin ausreichend beschäftigt sein, ihre Durchschlagskraft in der EU zu wahren. Als angeschlagene Regierungschefin in Berlin leidet auch die Stärke ihres Machtworts in Brüssel. Eine „lame duck“ ist „Madame Europe“ aber noch lange nicht. Manches, wie etwa ein solidarisches Europa in der Flüchtlingsfrage, mag der Kanzlerin nicht mehr gelingen. Aber gegen ihren Willen, und damit gegen den Willen Deutschlands, geht in der EU auch nichts.