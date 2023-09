Das "Ende von Bergkarabach": Warum die Region trotzdem nicht zur Ruh kommen dürfte

Die Bilder zeigen Menschen, die ihr Hab und Gut schnellstmöglich in den Kofferraum gestopft haben. Ein Mann hat einen Hühnerkäfig auf sein Autodach geschnallt. Eine Familie sitzt zusammengequetscht zu fünft auf dem Rücksitz eines Kleinlastwagens.

Die Menschen, die seit der Militäroffensive Aserbaidschans gegen Bergkarabach am 19. September über die armenisch-aserbaidschanische Grenze kommen, wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Mehr als die Hälfte der 120.000 in Bergkarabach lebenden Armenier – laut armenischer Regierung über 68.300 – sind bisher aus der Krisenregion geflohen. Luftaufnahmen zeigen kilometerlange Autoschlangen auf dem monatelang blockierten Latschin-Korridor in die 20.000-Einwohner-Grenzstadt Goris, in der sich auch Jürgen Högl, Einsatzleiter des Internationalen Roten Kreuzes in Armenien, befindet.

