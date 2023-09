Starlink deaktiviert? Musk soll ukrainischen Angriff verhindert haben

Musk dementiert Abschaltung von Starlink

Musk selbst äußerte sich inzwischen via Plattform X (vormals Twitter) zu der Causa zu Wort. Er dementierte die Vorkommnisse, beschrieben in der neuen Biografie. Er bestreitet, dass Starlink zum besagten Zeitpunkt in der Region aktiv gewesen sei.

In einem weiteren Tweet hieß es genauer: "Es gab eine dringende Anfrage der Regierungsbehörden, Starlink bis nach Sewastopol zu aktivieren." Die Absicht davon sei gewesen, dortige russische Militärschiffe zu versenken.

Musk weiter im Tweet: "Wenn ich ihrer Bitte nachgekommen wäre, wäre SpaceX an einer Kriegshandlung und einer Eskalation des Konflikts beteiligt gewesen."