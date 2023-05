Elfjähriger in England von Polizeiauto erfasst und schwer verletzt

Nur Tage nachdem zwei Jugendliche in Großbritannien nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei tödlich verunglückten, ist ein Elfjähriger von einem Polizeitransporter erfasst und schwer verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in der nordwestenglischen Stadt Lancaster, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der Bub sei in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht worden.

Untersuchung des Vorfalls

Die unabhängige Polizei-Aufsichtsbehörde IOPC (Office for Police Conduct) kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Das Polizeifahrzeug sei zum Unfallzeitpunkt mit Blaulicht und Sirene unterwegs gewesen, hieß es in der IOPC-Mitteilung.