Eklat bei Schulz-Rede in der Knesset

Eine Rede des Präsidenten des EU-Parlaments, Martin Schulz ( SPD), im Parlament in Jerusalem sorgte am Mittwoch für heftige Tumulte und Beschimpfungen durch rechte Abgeordnete. Parlamentarier der rechten Siedlerpartei von Wirtschaftsminister Naftali Bennett riefen "Schande" und verließen unter lautem Protest den Saal.

Schulz hatte in seiner Rede einen jungen Palästinenser erwähnt. Der habe ihm bei einem Treffen am Vortag in Ramallah erzählt, so Schulz, dass Israelis im Westjordanland einen etwa vier Mal höheren Anspruch auf Trinkwasser als Palästinenser hätten. "Wie kann es sein, dass Israelis 70 Liter Wasser am Tag benutzen dürfen und Palästinenser nur 17?", fragte der EU-Politiker die israelischen Parlamentarier. Worauf ein Abgeordneter der Siedlerpartei empört aufschrie: "Schämen Sie sich! Sie unterstützen jemanden, der gegen Juden hetzt."

Weiters warnte Schulz: "Die Blockade des Gaza-Streifens ist Ihre Reaktion auf Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Aber sie lässt auch keine wirkliche Entwicklung zu und treibt Menschen in die Verzweiflung, die wiederum von Extremisten benutzt wird." Möglicherweise schaffe die Blockade, so warnte Martin Schulz die zuhörenden Abgeordneten, "nicht mehr, sondern weniger Sicherheit".

Israels Wirtschaftsminister Bennett bezichtigte Schulz auf seiner Facebook-Seite der Lüge: "Ich fordere den Präsidenten des Europäischen Parlaments auf, sich von seinen beiden lügnerischen Äußerungen zu distanzieren", schrieb Bennett. "Ich akzeptiere keine Lügen von einem Deutschen."