Einstige EU-Kritikerin Meloni reiste als Erstes nach Brüssel

Von neuen österreichischen Regierungschefs ist man das gewohnt – ihre erste Auslandsreise führt stets nach Brüssel, ins Herz der Europäischen Union. Doch dass auch Giorgia Meloni, Chefin der rechts-nationalischen Fratelli d’Italia, am Donnerstag diesen Weg einschlug, überraschte in der europäischen Hauptstadt so manchen. Galt doch die neue italienische Regierungschefin bis vor Kurzem als lautstarke Kritikerin der EU.

Doch kaum im Amt, vollzieht die erste Premierministerin in der Geschichte Italiens offenbar einen pragmatischen Richtungswechsel. Die EU soll kein Gegner mehr sein, sondern ein Verbündeter

: „Italien ist voll und ganz Teil des Westens, seines Bündnissystems, Gründungsstadt der Europäischen Union, der Eurozone und der Atlantischen Allianz“, versicherte Meloni in ihrer ersten programmatischen Rede im römischen Parlament. Italien wolle die europäische Integration nicht sabotieren, sondern dazu beitragen, dass die EU wirksamer auf Krisen reagiere.