Scholz' Kiew-Reise, die kein Fototermin sein darf

Jetzt, nachdem bereits das halbe deutsche Kabinett die Ukraine bereist hat, soll auch der Kanzler so weit sein. Zwar bestätigt das Kanzleramt den Bericht der – in puncto Ukraine immer gut informierten – Bildzeitung nicht, ein Dementi gibt es aber auch nicht. Vor dem G-7-Gipfel, der am 26. Juni in Bayern beginnt, soll er mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi nach Kiew aufbrechen, heißt es – möglicherweise sogar schon am Donnerstag.

Woher der Sinneswandel kommt, darüber wird freilich heftig spekuliert. Möglich scheint, dass Scholz abgewartet hat, um – Stichwort Fototermin – nicht mit leeren Händen zu kommen. Bisher zeigt man sich in Kiew nämlich enttäuscht über die viele Worte aus Berlin, denen noch keine Taten folgten.

Sieben Wochen ist es her, dass Scholz schwere Waffen – etwa Panzer, Raketenwerfer und Luftabwehrsysteme – zugesagt hat, geliefert wurde aber kaum etwas. Auch auf Kiewer Nachfragen soll sich die zuständige Ministerin Christine Lambrecht, Scholz’ Parteikollegin, nur „nebulös und ausweichend“ gezeigt haben, berichtet die Welt; auch die dringende Bitte nach einem Zeitplan für die Lieferungen habe sie abgeblockt. Möglich, dass das an massiven Logistikproblemen liegt: Laut Business Insider dürften sowohl Luftabwehrsysteme als auch Raketenwerfer erst in ein paar Monaten verfügbar sein.

Nur bei den Panzern gibt es Bewegung. Dass der Waffenproduzent Rheinmettall jetzt verlautbarte, die ersten von 100 versprochenen Marder-Schützenpanzer instand gesetzt zu haben, verschafft Scholz Luft: So könnte er seiner eigenen Vorgabe, nur mit „ganz konkreten Dingen“ anzureisen, gerecht werden. Dazu kommt, dass in den kommenden zwei Wochen die Entscheidung über den Kandidatenstatus der Ukraine ansteht. Scholz war darum vor Kurzem im Westbalkan, also in jenen Ländern, die schon viel länger auf einen EU-Beitritt warten als die Ukraine. Seine Mission: Ängste vor einem „Vordrängeln“ der Ukraine nehmen.