Eine Geisterkrankheit entlarvt Wien als Tummelplatz für Spione

Hier werden heikle Verhandlungen wie jene über das Atomprogramm des Iran von allen Seiten intensiv überwacht. Ein anderer wichtiger Faktor: Ausländische Geheimdienste benützen Wien als Treffpunkt. So sollen Agenten aus dem Ausland nur für diese Treffen anreisen, da man in Wien offensichtlich ungestört arbeiten kann. Die heimischen Geheimdienste, wie etwa das BVT, sollen es bei der Überwachung ausländischer Spionage-Aktivitäten nicht so genau nehmen.

Sergej Skripal

Es war also kein Zufall, dass ein Austausch von enttarnten amerikanischen und russischen Spionen im Jahr 2010 ausgerechnet über Wien abgewickelt wurde. Einer der damals in Schwechat von der russischen in die US-Maschine umstieg und so befreit wurde: Der russisch-britische Doppelagent Sergej Skripal. Ihn aber erwischte zuletzt doch der lange Arm des KGB. 2018 wurden er und seine Tochter Opfer eines Giftanschlages im englischen Salisbury.