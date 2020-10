Eine 2000 Jahre alte Katze liegt auf einem Hügel in Peru

Gespitze Ohren und den Schwanz ausgestreckt - so liegt sie auf einem Hügel im Süden Perus: Die riesige Katze wurde wahrscheinlich zwischen 200 und 100 vor Christus in den Boden geritzt. Archäologen fanden die Katze bei Arbeiten an einem Aussichtspunkt auf dem Hügel und legten sie nach und nach frei, wie das peruanische Kulturministerium mitteilte.Das Paracas- und das Nazca-Volk, untergegangene indigene Kulturen in Peru, haben diese beeindruckenden Zeichnungen vor rund 2000 Jahren in den Wüstenboden geritzt.