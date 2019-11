Er will kein Terroropfer sein, sondern "Dschihadist der Liebe"

Seit dem Tag, als seine Frau starb, hat Mohamed El Bachiri keine U-Bahn mehr betreten. Dabei saß der Belgier mit marokkanischen Wurzeln bis dahin zehn Jahre lang am Steuerpult von Brüsseler U-Bahnen, am Abend davor hatte er noch Spätschicht. Mohamed schlief noch, als seine Frau Loubna die drei gemeinsamen Söhne zur Schule brachte und dann in eine U-Bahn stieg, um zur Arbeit zu fahren.

Sie saß genau in jenem Waggon, in dem ein Selbstmordattentäter die Bombe zündete.