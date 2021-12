Ein Monsterplan: 240 Millionen Gebäude sollen saniert werden

Was neue Gebäude betrifft, schreibt die Kommission vor, dass diese ab 2030 emissionsfrei sein müssen. Emissionsfrei heißt in diesem Fall: Es muss bereits energieeffizient gebaut werden. Der verbleibende Energiebedarf soll aus Strom aus erneubaren Quellen gedeckt werden. Anders als erwartet aber legte die Behörde in Brüssel gestern keine konkreten Vorgaben zu Solaranlagen auf Dächern oder den Einsatz von Wärmepumpen vor.

Die Gesetzesvorschläge, die Millionen von Hausbesitzern zu energetischen Sanierungen zwingen werden, sind Teil eines weiteren Maßnahmenbündels der EU mit dem Ziel, die europäische Wirtschaft umfassend in Richtung Klimaschutz umzubauen. So wurden auch Richtlinien zur Methanreduktion, zum Einsatz von Wasserstoff im Gasnetz, zur CO 2 -Speicherung und zum Ausbau des Personenbahnverkehrs vorgelegt.