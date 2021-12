Ein Horrorjahr für Boris: Pleiten, Pech und Pannen

Dabei befand sich Johnson, 57, dank des Bonus’ eines schnellen Covid-Impfprogramms in Umfragen eine Zeit lang im Höhenflug. Aber aufgrund von Eigentoren, Vetternwirtschaft und Chaos war sein Stern zum Jahresende hin immer deutlicher am Sinken. So sind politische Kehrtwendungen so etwas wie ein Markenzeichen seiner Regierung geworden: In den ersten 23 Monaten nach seinem fulminanten Wahlsieg im Dezember 2019 zählte das Nachrichtenportal Politico 36 davon.

Auch etwas Anderes assoziieren immer mehr Briten mit ihm: Dass vom Premier aufgestellte Regeln nicht für ihn selbst, Freunde und Tory-Partei-Kollegen gelten. "Eine Regel für sie, eine andere für alle anderen" ist – auch dank ständiger Wiederholung der oppositionellen Labour-Partei – zum geflügelten Wort geworden.

Filz

So war dann in den vergangenen Monaten das Thema sleaze, also Filz, das den Tories schon in den 1990ern geschadet hatte, wieder allgegenwärtig: Von Parlamentariern mit lukrativen Nebenjobs und Partys von Regierungsmitgliedern im Lockdown 2020 (der Untersuchungsbericht wird im Jänner erwartet) über Partei-Spender, die Sitze im Oberhaus bekamen, bis hin zu einer von den Tories nicht ordnungsgemäß deklarierten Spende zur Zwischenfinanzierung der Renovierung von Johnsons Dienstwohnung, inklusive goldener Tapete.

Seine Regierung sei "unkonservativ" und "politisch korrupt", kritisierte da der konservative Ex-Premier John Major im Herbst – ehe sich die Lage für den aktuellen Regierungschef weiter verschlimmerte und, so die Medien, zum "Albtraum vor Weihnachten" wurde.