Ein Gespräch mit Folgen: SPD-Promis trafen Gerhard Schröder

Johann Saathoff, der das Treffen laut eigenen Angaben initiiert hat, sagte dazu im Spiegel, ihm sei es dabei nur „um die Entwicklungen in der Zivilgesellschaft in Russland“ gegangen. Dennoch ist die Sache unangenehm für die Parteiführung, denn Schröder hatte bereits vor Kurzem für Irritationen gesorgt, als er der Ukraine im Konflikt mit Russland „Säbelrasseln“ vorgeworfen hatte. Zudem wurde just zum Höhepunkt der Spannungen bekannt, dass er demnächst in den Aufsichtsrat des russischen Gasriesen Gazprom wechseln wird.

Die Parteispitze sah sich jedenfalls nach den Äußerungen Schröders zu einer Distanzierung samt klärendem Gespräch veranlasst. Eine Reaktion auf das jetzt bekannt gewordene Treffen steht noch aus.