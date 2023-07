Ein Ex-Diktator schenkt sich eine Stadt, die niemand braucht

Noch aber wohnt in Arkadag kein Mensch – dafür sind die vergoldeten Prunk-Denkmäler und Statuen bereits da. Eines davon stellt das Pferd des damaligen Staatschefs dar; eine der zentralen Straßen in der neuen Stadt wird Ak-Khan-Allee genannt, nach dem Tier, das 2018 ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wurde, weil es auf seinen Hinterhufen 10 Meter in 4,19 Sekunden lief, berichtete das Onlinemedium TurkmenPortal.Mit der Eröffnung Arkadags nährt der turkmenische Ex-Präsident den Kult um seine Person noch weiter. Seit Jahren fließen immer größere Summen des armen zentralasiatischen Staates in überdimensionierte nationale Prestige-Bauprojekte.