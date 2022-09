Ein Elisabethanisches Zeitalter

Als Elizabeth auf die Welt kam, umfasste es ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung und ein Viertel der Landfläche der Erde. Von Kanada bis Nigeria, von Ägypten über Indien bis Australien. Bis in die 1960er-Jahre zerfiel das Empire. Geblieben ist der 1931 gegründete Commonwealth of Nations. Ein Nachhall einstiger Größe. In 14 Commonwealth-Ländern wie etwa Kanada, Australien, Tuvalu, Jamaika und Papua Neuguinea ist der britische Monarch noch immer Staatsoberhaupt.

So gestaltete und erlebte Elizabeth in ihren 96 Lebensjahren Weltgeschichte. Sie erlebte den II. Weltkrieg und all die Kriege danach. Vom ersten Nahost-Krieg 1948 bis Afghanistan 2021. Sie erlebte den Kalten Krieg (1947 bis 1989), den Mauerfall von Berlin (1989), die Ermordung John F. Kennedys (1963), dem sie ein Denkmal widmete, die Vereinigung Europas sowie Beitritt (1973) ihres Landes zur und Austritt (2020) aus der EU. Und sie war dabei, als England gegen Deutschland Fußball-Weltmeister wurde (1966).