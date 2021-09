Ein britischer Botschafter und seine Liebe zum Wiener Würstelstand

Machen Sie sich Sorgen um Großbritannien? Ich habe mehrmals erlebt, dass man mein Land totgesagt hat, zum Beispiel 2000, als wir nicht dem Euro beigetreten sind. Da meinte man, die Londoner City wird an Bedeutung verlieren, das Gegenteil war der Fall. London bleibt die Finanzhauptstadt der Welt.

Verändert der Brexit ihre alte Heimat? Die Sachen, die Großbritannien erfolgreich und interessant machen, sind geblieben: Der Charakter der Menschen, die Weltoffenheit, die wirtschaftliche Fantasie, das Bildungssystem, die Wissenschaft… Aus London wird nie ein „little England“. In Großbritannien ist es viel leichter Staatsbürger zu werden als in anderen Ländern. Es gibt diese Fremdenfeindlichkeit, aber nicht mehr als anderswo.

Ist Großbritannien also anders als der Rest Europas? Ich finde es wunderbar, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Systeme entwickeln, das ist eine der Herausforderungen für die EU. Es gibt ja viele in der EU, die meinen, dass eine Harmonisierung gut für Europa ist. Sie haben nicht immer recht. In Großbritannien etwa war man immer überzeugt, dass Konkurrenz Lösungen fördert. Ich hoffe, dass die Globalisierung nicht so weit geht, dass sich Großbritannien und Österreich nicht mehr unterscheiden. Ich freue mich nämlich, dass ein Würstel an einem Wiener Würstelstand ganz anders schmeckt als ein Würstel in London. Ich freue mich auch über einen Straßenbahnfahrer, der die Tür fünf Sekunden länger offen hält, damit ich einsteigen kann. Das passiert in London nicht so oft…und viele andere Unterschiede. Also, es lebe die Differenz.