Ehemaliger Diktatoren-General gewinnt Indonesien-Wahl

Sein bisheriger Verteidigungsminister, der ehemalige General Prabowo Subianto , holte laut ersten Hochrechnungen fast 60 Prozent der Stimmen, erklärte sich noch am frühen Abend (Ortszeit) zum Wahlsieger. Er wolle ein Präsident für alle Indonesier sein, sagte der 72-Jährige. Ein endgültiges Ergebnis ist in dem Vielvölkerstaat mit seinen 17.000 Inseln aufgrund logistischer Hürden erst für Ende März zu erwarten.

Es war erneut die größte an einem einzigen Tag abgehaltene Wahl der Welt. Mehr als 205 Millionen Wahlberechtigte wählten am Mittwoch auf den vielen indonesischen Inseln einen neuen Präsidenten. Das bisherige Staatsoberhaupt Joko Widodo , von seinem Volk liebevoll Jokowi genannt, durfte nach zehn Jahren im Amt nicht mehr antreten. Die enorme Beliebtheit des 62-Jährigen sorgte dennoch dafür, dass der von ihm unterstützte Kandidat gleich im ersten Wahldurchgang einen deutlichen Sieg einfuhr.

Die Schatten der Vergangenheit: Prabowo war einst oberster General des Diktators Suharto

Doch der neue Präsident ist ein vor allem im Ausland höchst umstrittener Mann. Nicht nur, dass seine Frau die Tochter des ehemaligen Diktators Suharto ist, der Indonesien zwischen 1967 und 1998 mit eiserner Hand regierte – Prabowo selbst war in dieser Zeit einer der mächtigsten Militärführer des Landes und dabei mutmaßlich auch an der brutalen Verfolgung politischer Gegner federführend beteiligt.

Seither war er bereits zweimal als Präsidentschaftskandidat angetreten, hatte aber sowohl 2014 als auch 2019 gegen Jokowi verloren. Dass er diesmal gewinnen konnte, liegt auch daran, dass sich Prabowo inzwischen mit dem beliebtesten Politiker des Landes arrangieren konnte.

So trat der Sohn des scheidenden Präsidenten Jokowi, der 36-jährige Gibran Rakabuming Raka, an der Seite Prabowos an – und wird nun Vizepräsident. Damit das möglich wurde, ließ Jokowi vor sechs Monaten kurzerhand die Verfassung ändern, das Mindestalter für Präsident und Vizepräsident lag zuvor bei 40 Jahren.