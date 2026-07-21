Korruptionsermittlungen gegen Orbáns Partei

In Ungarn ist die Fidesz-Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orbán Ziel einer Durchsuchung geworden. „Die Staatsanwaltschaft des Verwaltungsbezirks Bacs-Kiskun führt in einem im Zusammenhang mit dem Nationalen Kulturfonds eröffneten Strafverfahren Ermittlungen wegen des Vergehens der Veruntreuung und anderer Straftaten“, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Region Bacs-Kiskun liegt im Süden Ungarns.

Fidesz-Partei beklagt „Tyrannei“

Zuvor hatte Fidesz im Onlinedienst Facebook bekanntgegeben, dass Durchsuchungen in dem Datenzentrum im Gange seien, in dem ihre Server untergebracht sind. „Ermittler der Staatsanwaltschaft sind unangekündigt in dem Datenzentrum erschienen, (...) mit der Absicht, das gesamte Kommunikationssystem der Partei sowie ihre Datenbanken zu beschlagnahmen.“ Die „Tyrannei“ habe „ein neues Niveau erreicht“, beklagte die Partei.

Orbán hatte seit 2010 ununterbrochen regiert

Der pro-europäische Konservative Peter Magyar hatte mit seiner konservativen TISZA-Partei bei der Wahl in Ungarn am 12. April eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erobert und der Fidesz-Partei eine empfindliche Niederlage bereitet. An ihrer Spitze hatte Orbán Ungarn seit 2010 ununterbrochen regiert.