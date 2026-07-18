Magyar setzt sich durch: Ungarns Präsident verliert sein Amt

Der ungarische Staatspräsident Tamás Sulyok hat am Samstag den Weg zu seiner eigenen Absetzung freigemacht. Er genehmigte nach tagelangem Zögern eine Verfassungsnovelle, die auch seine eigene Absetzung beinhaltet. Sulyok beschrieb die Novelle als „schwerwiegendes und beschämendes historisches Beispiel für den Missbrauch politischer Macht“ in einer Stellungnahme auf seiner Facebook-Seite.

Einen Tag nach dem Inkrafttreten der Verfassungsnovelle endet demnach am Montag das Mandat des Staatspräsidenten. Daran erinnerte das Onlineportal HVG.hu. Bis zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts übernimmt die Parlamentspräsidentin Agnes Forsthoffer dessen Befugnisse. Dafür bleiben 30 Tage Zeit. In Ungarn wird der Staatschef vom Parlament gewählt.

Magyar bezeichnete Sulyok als „Marionette“

Der neue Premier Péter Magyar hatte nach dem Parlamentsbeschluss der Verfassungsnovelle am vergangenen Montag dem Staatschef eine Frist von fünf Tagen zur Gegenzeichnung gesetzt. Magyar hatte Sulyok für den Fall einer Verweigerung ein Amtsentzugsverfahren angedroht. Er bezeichnete Sulyok als „Marionette“ der abgewählten Regierung von Ex-Premier Viktor Orbán. Magyar bestätigte, dass Sulyok die Verfassungsänderungen gegengezeichnet habe und dass sein Posten ab kommendem Montag demnach vakant sei. Nun könnten Verfassungsänderungen in Kraft treten, die tiefgreifende politische Reformen ermöglichten.