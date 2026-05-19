Ungarns Premier veröffentlicht Dokumente zum Pädophilie-Skandal

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Der ungarische Regierungschef Péter Magyar hat am heutigen Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz Dokumente zum Pädophilie-Skandal aus dem Jahr 2024 veröffentlicht. Diese Dokumente enthüllen, dass das Justizministerium keine Begnadigung für Endre K., den Unterstützer eines Missbrauchstäters, empfohlen hatte, Staatspräsidentin Katalin Novák diese Vorlage jedoch änderte. Der Fall führte letztlich zum Ende der Regierung von Ex-Premier Viktor Orbán in Ungarn. Novák soll auf die schnelle Abwicklung der Amnestie-Entscheidung gedrängt haben, weil der Besuch von Papst Franziskus unmittelbar bevorstand. Zu diesem Anlass sollten die Begnadigungen ausgesprochen werden. Der Vatikan hatte zeitnah erklärt, nicht an der Begnadigungsaffäre beteiligt gewesen zu sein.

Justizministerin Varga lehnte Begnadigung zunächst ab Infolge des Skandals legte Novák im Februar 2024 ihre Ämter nieder. Sie hatte Endre K. im April 2023 begnadigt, der wegen Unterstützung eines pädophilen Kinderheim-Direktors verurteilt worden war. Auch die ehemalige Justizministerin Judit Varga zog sich aufgrund des Skandals aus der Politik zurück, wurde sie doch ebenso für den Fall verantwortlich gemacht. Varga hatte als Ministerin laut den nun veröffentlichten Dokumenten den Begnadigungsantrag zunächst abgelehnt, dann jedoch die umstrittene Amnestie-Entscheidung nach Unterschrift der Staatspräsidentin gegengezeichnet. Bei der Entscheidung sei aufgrund des Zeitdrucks der übliche Dienstweg umgangen worden, schilderte Magyar und bezeichnete es als "beispiellos", dass die Entscheidung der Staatspräsidentin und die Gegenzeichnung seitens des Justizministeriums an einem Tag erfolgten.