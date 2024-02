Ungarns Präsidentin wegen Pädophilie-Skandal schwer unter Druck

Die ungarische Staatspräsidentin Katalin Novák steht wegen des Pädophilie-Skandals schwer unter Druck. Am Samstag brach sie laut Onlineportal 24.hu ihre Auslandsreise in Katar vorzeitig ab. Novák sorgt seit Tagen wegen der Begnadigung eines als Mittäter in einem Strafverfahren wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Mannes im ganzen Land für Empörung.