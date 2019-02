Durch Zarifs Rücktritt droht Rohani Gefahr von innen

Er war maßgeblich am Zustandekommen des Atomdeals beteiligt, gilt vor allem in Europa als fähiger Diplomat, hat langjährige Erfahrung bei den Vereinten Nationen – und kündigte in der Nacht auf Dienstag seinen Rücktritt an. Der iranische Außenminister Mohammed Jawad Zarif warnte vor „tödlichem Gift“, unter dem die Außenpolitik seines Landes leide, verursacht durch Kämpfe zwischen Parteien und Gruppierungen. „Ich entschuldige mich zutiefst für meine Unfähigkeit, meinen Dienst fortzusetzen, und für alle Unzulänglichkeiten während meiner Amtszeit“, schrieb er.