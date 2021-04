Unverhoffte Schützenhilfe bekommt Labour dabei von Johnsons gefeuertem Berater Dominic Cummings, der seit Freitag einen Medien-Krieg gegen seinen Ex-Chef führt. So sprach ganz London am Montag von einem explosiven Daily Mail-Artikel, wonach Johnson im Herbst laut ungenannter Quelle gesagt habe, er wolle lieber sehen, wie sich Corona-Tote „zu Tausenden stapeln“ als einen weiteren Lockdown verhängen.

Als Quelle wurde der einstige Brexit-Stratege Cummings vermutet. Johnson stritt die Aussage als absoluten Unsinn ab – „total, total rubbish“ – und meinte, den Briten sei wichtiger, dass „wir die Pandemie unter Kontrolle haben“.

Politischer Schutzschild

Wie sehr er darauf als politischen Schutzschild setzt, zeigt sich auch daran, dass die Regierung am Montag die Ausweitung der Corona-Impfung in England auf 40-44-Jährige ankündigte und Johnson erklärte: „Wir haben eine sehr gute Chance, am 21. Juni wirklich vollständig zu öffnen“.

In den Schlagzeilen war das schnell wieder verdrängt vom Thema Filz in Form einer dringlichen Anfrage dazu von der Schottischen Nationalpartei im Unterhaus in London. Kabinettssekretär Simon Case, der höchste britische Beamte, musste sich bereits kurz davor in einem parlamentarischen Ausschuss unangenehme Fragen gefallen lassen. Laut Medien will er die Nebenjobs von Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes prüfen lassen.

Politik und Privatwirtschaft

Damit aber gibt es bereits neun Untersuchungen über die verschwimmenden Grenzen zwischen Politik und Privatwirtschaft. Im Zuge der Diskussion um einen Lobbying-Skandal, bei dem Ex-Premier David Cameron der jetzt insolventen Finanzfirma Greensill Capital Zugang zu Ministern verschaffte, kam ans Licht, dass mehr als ein Dutzend hoher Beamte Zweitjobs im Privatsektor haben oder hatten. Zwar ist das derzeit nicht illegal, aber die Regierung steht immer mehr unter Druck, endlich neue Regeln dafür zu schaffen.