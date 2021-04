Fragwürdige Deals bringen Boris Johnson in Bedrängnis

Unabhängig davon, ob sich die Vorwürfe bestätigen lassen, sinkt die Popularität von Boris Johnson innerhalb der Bevölkerung. Zwar hat sich der impulsive Politiker in der Corona-Pandemie mit seiner Impfstrategie viele Bonuspunkte erarbeitet, doch die aktuellen Anschuldigungen schaden ihm persönlich stark. Aus einer Umfrage von „Opinium“ am vergangenen Wochenende lässt sich herauslesen, dass die Torries noch immer mit komfortablen elf Prozentpunkten vor der Labour-Partei in der Wählergunst an der Spitze liegen. Doch fast vier von zehn Befragten glauben gleichzeitig, dass Boris Johnson korrupt ist.

Das Problematische daran für Johnson: Er scheint die Kontrolle über seine politische Erzählung allmählich zu verlieren. Niemand weiß, was der einstige Chefstratege Dominic Cummings noch in der Hinterhand hat. Der langjährige Vertraute kündigte jedenfalls an, dem britischen Parlament Rede und Antwort zu stehen.