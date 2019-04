Drohungen und Strafzölle: Europas Kampfansage an die US-Giganten

Bei so viel europäischem Muskelspiel ging das Angebot, die schwer leidenden Handelsbeziehungen zwischen EU und USA zu entkrampfen, fast unter. Gestern gab der EU-Ministerrat in Luxemburg den Startbefehl: Ab sofort soll mit Washington über einen Handelsdeal verhandelt werden.

Und das soll schnell gehen. Am besten noch vor dem 31. Oktober soll ein Deal auf dem Tisch liegen, stellte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Aussicht. „Die Gespräche können sofort starten“, versicherte sie. Sie werde umgehend Kontakt mit der US-Regierung aufnehmen, um erste Treffen zu vereinbaren. „Wir sind bereit, sobald sie es sind.“

Das Ziel: Auf dem Industriesektor gegenseitig die Zölle abzubauen – und so Trumps Zorn zu besänftigen. Der US-Präsident wird nicht müde, seinen Ärger über das enorme Handelsdefizit der USA gegenüber Europa via Twitter in die Welt hinauszuposaunen: Im Vorjahr waren es rund 140 Milliarden Euro. Das Minus war sogar noch um 17 Prozent gewachsen, und das obwohl die US-Administration seit vergangenem Sommer europäische Stahl- und Aluminiumimporte mit Strafzöllen belegt.

Der frische Wind für die schleifenden europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen erleichtert Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck: „Die USA sind unser zweitwichtigster Exportmarkt und wir haben großes Interesse an einer guten Wirtschaftsentwicklung, weil dadurch Arbeitsplätze sowie Wohlstand in Österreich gesichert werden“, sagte die Ministerin, die gerade mit einer Wirtschaftsdelegation in den USA unterwegs ist.

Österreichische Firmen haben im Jahr 2018 Waren im Wert von mehr als zehn Milliarden Euro in die USA exportiert.