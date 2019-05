Drohnenanschlag auf saudische Stadt

Die Houthis kontrollieren große Teile des Bürgerkriegslandes Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition wiederum unterstützt Jemens internationale anerkannte Regierung. Das Bündnis fliegt im Jemen regelmäßig Angriffe gegen die Rebellen. Das sunnitischen Saudi-Arabien sieht in den Houthis einen engen Verbündeten seines Erzfeindes, des schiitischen Irans.

Am Montag hatte Saudi-Arabien den Houthis einen Angriff auf die im Islam heilige Stadt Mekka vorgeworfen. Nach saudischen Angaben fing die Luftabwehr zwei Raketen ab. Die Houthis wiesen die Anschuldigung zurück. Wegen des Konflikts zwischen den mit Saudi-Arabien verbündeten USA und dem Iran ist die Lage in der Region angespannt.