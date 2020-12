Wie Trump mit seiner Wahlbetrugs-Nummer Geld scheffelt

Rettet Amerika

Dennoch widersprechen ihm nur wenige Republikaner. In einer Umfrage der Washington Post unter den 249 Republikanern im US-Kongress sagten nur 27, dass Biden gewonnen habe. In einer Umfrage der Universität Quinnipiac gaben 70 Prozent der befragten republikanischen Wähler an, sie glaubten nicht, dass Bidens Sieg legitim sei.

Die Appelle an die Unterstützer ziehen: In dem Monat nach der Wahl am 3. November haben Trump und seine Republikanische Partei nach Angaben von Trumps Wahlkampfteam mehr als 200 Millionen US-Dollar an Spenden eingesammelt. Das Geld ging demnach unter anderem bei den politischen Organisationen "Trump Victory" (Sieg Trumps) und "Save America" (Rettet Amerika) ein. Die Aufrufe suggerieren, dass alle Spenden in den juristischen Kampf gegen das Wahlergebnis fließen.