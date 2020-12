Trump sieht sich weiter als Sieger: "Es ist nicht vorbei"

Trotz eines erneuten Rückschlags vor dem Supreme Court will der amtierende US-Präsident Donald Trump weiter gegen seine Wahlniederlage kämpfen. „Es ist nicht vorbei“, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders Fox News. Es gebe noch „mehrere lokale Fälle“ in Bundesstaaten, bei denen seine Anwälte gegen das Wahlergebnis vorgingen.

Reelle Chancen werden Trump nicht eingeräumt. Der gewählte Präsident Joe Biden soll am 20. Jänner vereidigt werden. Trump sprach davon, dass das Land „einen illegitimen Präsidenten“ haben werde.

Wahlleute stimmen ab

Die 538 Wahlleute in den USA stimmen an diesem Montag stellvertretend für das Volk über den künftigen US-Präsidenten ab. Sie votieren bei den Treffen in ihren Bundesstaaten gemäß den dortigen Ergebnissen. Demnach gibt es 306 Wahlleute für Biden und 232 für Trump. Offiziell wird das Ergebnis erst am 6. Jänner im Kongress bekannt gegeben.