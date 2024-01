Trump muss Vergewaltigungsopfer 83,3 Millionen Dollar zahlen

Donald Trump ist am Freitag im zweiten Verleumdungsprozess der US-Autorin E. Jean Carroll zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury in Manhattan entschied, dass der ehemalige Präsident der Schriftstellerin 83,3 Millionen US-Dollar zahlen muss, um sie für die Verleumdung in sozialen Medien, Pressekonferenzen und im Wahlkampf zu entschädigen.

Diese öffentliche Kampagne hatte Trump losgetreten, als Carroll ihn 2019 erstmals beschuldigte, sie vor Jahrzehnten in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt zu haben. An einem einzigen Tag veröffentlichte Trump beispielsweise mehr als 40 verhetzende Beiträge über Carroll auf seiner Website Truth Social.

➤ Wieder Prozess am Hals: Diesmal könnte sich Trump nicht begnadigen