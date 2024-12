TikTok-Verbot? Trump hat "warmen Platz" in seinem Herzen für Video-App

"Ich habe einen warmen Platz in meinem Herzen für TikTok", antwortete der Republikaner bei einer Pressekonferenz im US-Staat Florida auf die Frage, wie er das drohende Aus der populären Video-App in den USA verhindern wolle.

Interviews mit TikTokern waren "ganz niedlich"

Trump schilderte, wie sein 18 Jahre alter Sohn Barron ihm im Wahlkampf "Leute empfohlen" habe, über deren Kanäle er dann mit jungen Menschen kommuniziert habe. "Ich habe gefragt: 'Wer ist das?'" Barron sei entsetzt gewesen, dass er die Menschen mit großer Reichweite auf TikTok nicht gekannt habe. Er habe sich daraufhin von einigen interviewen lassen. "Und es war eigentlich ganz niedlich", erzählte Trump.

Zwar stimmte mehr als die Hälfte der Jungwähler bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November für Trumps demokratische Kontrahentin Kamala Harris. Allerdings konnte der Republikaner im Vergleich zur Wahl 2020 in dieser Altersgruppe deutlich zulegen - ein Trend, der sich auch in anderen Wählergruppen zeigte.