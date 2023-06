Donald Trump phantasierte von Sex mit Tochter Ivanka

"Sie war immer schon sehr üppig"

In “Blowback: A Warning to Save Democracy From the Next Trump” beschreibt der ehemalige Republikaner Miles Taylor, der jahrelang ein “hohes Tier” im Heimatschutzministerium war, Szenen, die für die dreifache Mutter wie ein Déjà-vu klingen müssen.

In den 2000er Jahren hatte Donald Trump in mittlerweile als berüchtigt apostrophierten Interviews mit dem Schock-Radio-Moderator Howard Stern physisch-erotische Merkmale seiner Tochter hervorgehoben (“Sie war immer schon sehr üppig”…”Sie hat den besten Körper”). Als Stern die blonde Frau als “heiß” und “steilen Zahn” (piece of ass) bezeichnete, stimmte Vater Trump ausdrücklich zu.

2006 schließlich verstieg er sich in der TV-Talkshow “The View” zu einem Satz, der lange nachhallen sollte: “Wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich sie wahrscheinlich daten.” Sprich: mit ihre eine sexuelle Beziehung haben. Ivanka Trump saß in dem Augenblick direkt neben ihm.

Miles Taylor, so legen es Vorabauszüge aus seinem Buch nahe, die am Mittwochabend ausgehend von “Newsweek” in US-Medien kursierten, geht noch einen Schritt weiter.

