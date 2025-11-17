UN-Sicherheitsrat nahm Resolution zu Trumps Gaza-Friedensplan an
13 Mitgliedsländer des Rates stimmten in New York für den von den USA eingebrachten Vorschlag, der unter anderem auch eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht.
Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag für den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump gestimmt. 13 Mitglieder stimmten für die von den USA eingebrachte Resolution, die unter anderem die Einrichtung einer Übergangsverwaltung für das Palästinensergebiet sowie eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht.
Russland und China enthielten sich der Stimme, Vetos gab es keine.
