Die deutsche Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Hamas bei der Einreise aus Tschechien festnehmen lassen. Der Mann soll Waffen beschafft haben, die mutmaßlich für Anschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa dienen sollten, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. In der Vorwoche war ein Waffenversteck in Wien ausgehoben und ein mutmaßliches Hamas-Mitglied in London festgenommen worden.

Mann soll Waffen und Munition für Hamas besorgt haben Der im Libanon geborene Mann soll sich demnach im August in Deutschland ein vollautomatisches Gewehr, acht Pistolen und Munition besorgt haben. Waffen und Munition sollen nach Berlin zu einem weiteren Beschuldigten transportiert worden sein. Anfang Oktober waren dieser Beschuldigte sowie zwei weitere Männer in der deutschen Hauptstadt festgenommen worden. Der Anfang der Vorwoche in London festgenommene Mann, ein britischer Staatsbürger, soll von einem der in Berlin gefassten Männer Waffen übernommen und in Wien eingelagert haben. Er Soll laut Medienberichten der Sohn eines hochrangigen Hamas-Funktionärs sein.