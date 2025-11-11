Israel will Todesstrafe für "Terroristen"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach israelischem Recht kann die Todesstrafe aktuell für bestimmte Straftatbestände verhängt werden, praktisch wurde sie jedoch kaum angewendet. Tatsächlich wurde die Todesstrafe in Israel zuletzt im Jahr 1962 vollstreckt - gegen den zuvor von einem Jerusalemer Gericht verurteilten deutschen früheren SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, einen der Hauptorganisatoren der Deportation europäischer Juden in die NS-Vernichtungslager. Derzeit wird im israelischen Parlament ein Gesetzentwurf diskutiert, der die Todesstrafe für bestimmte Terrorakte wieder einführen soll. Der Entwurf sieht vor, dass "Terroristen", die "wegen Mordes aus rassistischen Motiven oder aus Hass gegen die Öffentlichkeit verurteilt wurden", künftig "verpflichtend" mit dem Tod bestraft werden. Dies gelte auch für "Umstände, in denen die Tat mit der Absicht begangen wurde, dem Staat Israel zu schaden".

Vorschlag in erster Lesung angenommen Ziel der geplanten Änderung sei es, "Terrorismus an der Wurzel zu packen" und für eine "starke Abschreckung" zu sorgen. In Strafprozessen soll künftig eine Mehrheit der Richter die Todesstrafe verhängen können, eine einmal verhängte Todesstrafe soll nicht zurückgenommen werden können. In einer ersten Lesung stimmte Israels Parlament für den Gesetzesvorschlag. Eine Mehrheit von 39 zu 16 Stimmen votierte Montagabend für das Vorhaben. Damit es Gesetzeskraft erlangen kann, sind noch Abstimmungen in zweiter und dritter Lesung nötig. Die Todesstrafe würde laut Entwurf nur für bestimmte Tätergruppen gelten, etwa für Palästinenser, die Israelis töten – nicht jedoch für Israelis, die Palästinenser töten. Kritiker werfen dem Gesetz daher Einseitigkeit und Diskriminierung vor.