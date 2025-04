Weltweit starke Zunahme bei Hinrichtungen

Genaue und vor allem offizielle Zahlen zu den Hinrichtungen in China sind nicht bekannt. Tausende von Exekutionen pro Jahr in der Ein-Parteien-Diktatur gelten allerdings als belegt.

An vierter bzw. fünfter Stelle lagen laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Irak und der Jemen .

Auch 44 Frauen hingerichtet

Die meisten Opfer der Todesstrafe sind Männer. Laut der Menschenrechtsorganisation wurden 2024 in sechs Ländern aber auch mindestens 44 Frauen hingerichtet. Auch hier wurden gestiegene Zahlen verzeichnet, denn 2023 ging die Amnesty-Statistik von 31 exekutierten Frauen in vier Ländern aus.

Fast drei Viertel aller Länder weltweit haben die Todesstrafe per Gesetz abgeschafft oder wenden sie in der Praxis zumindest nicht mehr an. Zum ersten Mal seit 2018 gab es im Vorjahr in Bangladesch keine Hinrichtung, im Oman gab es die erste Exekution seit 2021. Belarus ist nach wie vor das einzige Land in Europa, das die Todesstrafe hat und auch anwendet. Ein Deutscher, der in Belarus zum Tode verurteilt worden war, weil er sich angeblich vom ukrainischen Geheimdienst als Söldner hatte anwerben lassen, wurde 2024 begnadigt und kam im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei.