Gibt "schreckliche Verbrechen": Japan will an Todesstrafe festhalten

Laut dem Online-Portal von Nippon TV versicherte der Politiker, der am Tag zuvor zum Justizminister ernannt worden war, dass Todesurteile "vorsichtig und äußerst rechtschaffen" gefällt würden.

Nach dem Freispruch des 88-jährigen Todeskandidaten Iwao Hakamada nach Jahrzehnten im Gefängnis will der neue japanische Justizminister Hideki Makihara trotzdem die Todesstrafe nicht abschaffen . "Es wäre unangemessen", die Todesstrafe abzuschaffen, da es weiter "schreckliche Verbrechen" gebe, sagte Makihara am Mittwoch vor Journalisten.

Vor einer Woche hatte ein Bezirksgericht im japanischen Shizuoka den früheren Boxer Hakamada für unschuldig erklärt, nachdem der 88-Jährige 46 Jahre in einer Todeszelle verbracht hatte, zumeist in Einzelhaft. Der Fall hat Japan jahrzehntelang beschäftigt und Zweifel am japanischen Justizsystem geweckt.

Hakamada wurde 1968 wegen der Ermordung seines Chefs und dessen Familie im Jahr 1966 zum Tode verurteilt. Der frühere Boxer legte nach wochenlangen Polizeiverhören ein Geständnis ab, widerrief es aber später. Er sagte aus, er sei in den brutalen Verhören zu dem Geständnis gezwungen worden. Zudem gab er an, die Beweise seien gefälscht worden.