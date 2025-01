Bericht: Mindestens 35 willkürliche Hinrichtungen in Syrien

Bei den meisten der Hingerichteten habe es sich um frühere Beamte der Regierung des gestürzten Machthabers Bashar al-Assad gehandelt, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.

Dutzende Mitglieder lokaler bewaffneter Gruppen, die unter der Kontrolle der neuen Machthaber stünden, seien wegen ihrer Beteiligung an den "Sicherheitseinsätzen" in der Region Homs festgenommen worden. Die Bewaffneten hätten "Vergeltungsakte" an Mitgliedern der alawitischen Minderheit begangen, zu der Assad gehört. Sie hätten "den Zustand des Chaos, die Verbreitung von Waffen und ihre Beziehungen zu den neuen Machthabern" ausgenutzt, um "alte Rechnungen zu begleichen", erklärte die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien, die sich auf ein Netzwerk von Quellen in Syrien stützt.