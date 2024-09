"Nährboden für Gewalt": Pressestimmen zum versuchten Trump-Attentat

Zwei Monate nach den Schüssen auf Donald Trump in Pennsylvania wurde in Florida wieder ein Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten vereitelt. Internationale Tageszeitungen kommentieren den Vorfall am Montag so:

Wall Street Journal (New York): "Das Land kann sich glücklich schätzen, dass der Secret-Service-Mitarbeiter den Mann entdeckte, während andere Agenten Trump in Sicherheit brachten. Das Trauma eines erfolgreichen Attentats würde unsere derzeitige politische Verstimmung milde erscheinen lassen. Seit dem Butler-Debakel (dem ersten Attentatsversuch) hat der Secret Service den Schutz für Trump erhöht. Doch bereits am Sonntag wurde darüber diskutiert, ob der ehemalige Präsident das Maß an Schutz verdient, das ein aktueller Präsident erhält. Die einfache Antwort lautet ja, und das Gleiche gilt für Kamala Harris.