Kein Platz für Österreich bei Anti-Terror-Gipfel

In der Bundeshauptstadt selbst sorgten KURIER-Recherchen anfangs ebenfalls für Unruhe. Wer also sollte – wenn überhaupt – an der Konferenz teilnehmen? Die Einschätzungen waren unterschiedlich. Vermutete man hier, es müsse wohl der Bundespräsident sein, orakelte man da, das sei wohl Sache des Kanzlers.

Die Amerikaner bemühten sich unterdessen um Beruhigung: Es handle sich nur um eine Konferenz auf Ministerebene, und um keinen Gipfel von Staats- oder Regierungschefs.

Alles nur ein Frage des begrenzten Platzangebots also? Oder spielen bei dieser doch bemerkenswerten Nicht-Einladung politische Gründe eine Rolle? Österreich hat sich in letzter Zeit bei den USA nicht unbedingt beliebter gemacht. Schon der Abzug der österreichischen Blauhelme vom Golan 2013 wurde als mangelnde Verlässlichkeit gerade in schwierigen Zeiten betrachtet. Auch die kritische Haltung beim umstrittenen TTIP-Handelsabkommen zwischen den USA und der EU amused Washington nicht. Dort drängt man nämlich schon länger auf mehr Entgegenkommen aus Europa.

Und nicht zuletzt missfällt Washington Österreichs Haltung zu Russland und Wladimir Putin in Zeiten des eskalierenden Bürgerkrieges in der Ukraine.