Diese Halloween-Dekoration ist gefährlich für Tiere

Das künstliche Material ist gefährlich, weil es in die Natur gelangt

Es geht um künstliche Spinnennetzdekorationen, die oft in Gärten verwendet werden, um Büsche oder Beete zu dekorieren. Sie werden aus nicht biologisch abbaubaren Kunststoffmaterialien hergestellt, was eine Bedrohung für die Tierwelt darstellen könnte, wenn der Wind das falsche Gewebe in andere Gebiete trägt, so Schiltz. Sie wies darauf hin, dass künstliche Spinnennetze im Vergleich zu echten Spinnennetzen auch nicht so leicht reißen.